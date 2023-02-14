Лыжник Пушкин не вернется в спорт после отбытия дисквалификации

Лыжник из Архангельской области Василий Пушкин не возобновит свою спортивную карьеру после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил во вторник тренер спортсмена Николай Счастливый.
"Он не вернется", - ответил Счастливый на вопрос, возобновит ли отбывший наказание спортсмен свою карьеру в лыжных гонках.
Пушкину 1 февраля исполнилось 32 года, он входил в состав юниорской сборной России. Наивысшим достижением лыжника на международных стартах стало 13-е место, которое он занял в скиатлонной гонке на 20 км на юниорском чемпионате мира 2011 года в Эстонии. Восьмой результат тогда показал Сергей Устюгов, в 2022 году ставший олимпийским чемпионом.
Пушкин был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством в 2019 году на четыре года после того, как в его пробе было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. Срок наказания лыжника истек 12 февраля 2023 года.