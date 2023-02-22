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1 час назад

В Норвегии оценили уровень чемпионата мира по лыжным гонкам без росcиян

Lenta.ru

Журналист норвежского канала NRK Ян Петтер Сальдведт оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам без россиян. Его слова приводит РИА Новости.

В Норвегии оценили уровень чемпионата мира по лыжным гонкам без росcиян
Фото: LentaLenta

«Присутствие российских лыжников почти никто не считает приемлемым. Но их отстранение сказывается на уровне соревнований. Чемпионат мира будет другим и в чем-то менее интересным», — заявил он.

Сальдведт отметил, что больше всего отсутствие россиян скажется на мужских соревнованиях.

Сальдведт рассказал, что ему хочется, чтобы за медали боролись лучшие лыжники мира, но сейчас это невозможно.

«Сейчас русские не являются частью лыжного мира», — добавил он.

16 февраля Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) опубликовала ролик-анонс чемпионата мира-2023, куда вошли кадры с олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Натальей Непряевой. Позднее пресс-атташе организации Синне Дирхауг извинился за произошедшее, назвав включение россиян в видео ошибкой.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица. Россияне не примут участия в турнире из-за отстранения FIS.

Лыжный спорт,Ян Петтер,
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