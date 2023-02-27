Греческого горнолыжника лишили исторической победы

Греческий горнолыжник Эй Джей Гиннис показал лучший результат в слаломе на соревнованиях Кубка мира в Палисейдс Тахо (США), однако позднее был дисквалифицирован по решению судей.

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Грек был в шаге от исторической победы — первой для своей страны на Кубке мира. Гиннис показал лучшее время во второй попытке, но, похоже, задел одни из ворот. Однако первоначальным решением не был дисквалифицирован.

После 30-минутного ожидания судьями соревнований было объявлено, что Гиннис всё же дисквалифицирован за то, что в одних из ворот пропустил флажок между лыжами, а его результат аннулирован.

Первое место по итогам соревнований занял норвежец Александр Стин Олсен. Эта победа стала для Олсена первой в карьере на этапах Кубка мира. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Тимон Хауган. Замкнули тройку призёров болгарин Альберт Попов и француз Клеман Ноэль.

Горные лыжи. Кубок мира. Мужчины. Слалом. Палисейдс Тахо (США)

1. Александр Стин Олсен (Норвегия) – 1.47,47.

2. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,05.

3-4. Альберт Попов (Болгария) – 0,24.

3-4. Клеман Ноэль (Франция) – 0,24.