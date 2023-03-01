Большунов выиграл гонку свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области.

2 марта в рамках «Чемпионских высот» пройдет женская эстафетная гонка. Прямую трансляцию смотрите с 10:40 мск на «Матч ТВ» и на «Матч! Арене», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область)