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2 часа назад

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Матч ТВиещё 1

Лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области.

Большунов выиграл гонку свободным стилем на «Чемпионских высотах»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Он прошел дистанцию за 35 минут 56,8 секунды.Второе место занял Алексей Червоткин, уступивший победителю 6 секунд.

Бронзовую медаль завоевал Иван Якимушкин, проигравший Большунову 20,4 секунды.

2 марта в рамках «Чемпионских высот» пройдет женская эстафетная гонка. Прямую трансляцию смотрите с 10:40 мск на «Матч ТВ» и на «Матч! Арене», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область)

Мужчины. 15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов — 35.56,82. Алексей Червоткин — +6,03. Иван Якимушкин — +20,44. Артем Мальцев — +20,5

Лыжный спорт,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Артем Мальцев,
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