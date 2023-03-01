Устюгов: "Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание лыжным гонкам"

«Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание лыжным гонкам. Спасибо «Матч ТВ», что вся страна видит, болеет и переживает. Журналисты приехали наконец-то поработать (улыбается), людям это интересно. В моём телеграм-канале бурное обсуждение идёт, что и как происходит. Сам блогером я стать не хочу, у нас уже есть лыжники, которые работают над этим. Я п