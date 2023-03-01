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52 минуты назад

Устюгов: прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание лыжным гонкам

Чемпионат.com

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о популяризации лыжного спорта и положительно оценил уровень медийного освещения соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

Устюгов: "Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание лыжным гонкам"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание лыжным гонкам. Спасибо «Матч ТВ», что вся страна видит, болеет и переживает. Журналисты приехали наконец-то поработать (улыбается), людям это интересно. В моём телеграм-канале бурное обсуждение идёт, что и как происходит. Сам блогером я стать не хочу, у нас уже есть лыжники, которые работают над этим. Я п

Растёт ли популярность лыж в последнее время? Я покатался по России, посмотрел. Да, дети узнают, им интересно, они соревнуются. Это же классно, значит, не просто так мы этим всем занимаемся. Многим интересно пообщаться, многие погружаются в эту лыжную сферу, это круто», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
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