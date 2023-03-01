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1 час назад

Нортуг: четвёртое место Клебо в разделке на ЧМ было ожидаемым

Чемпионат.comиещё 6

Двукратный олимпийский чемпион бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал результат мужской гонки свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Победителем гонки стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Нортуг: "Четвёртое место Клебо в разделке на ЧМ было ожидаемым"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крюгер стал чемпионом мира, и это заслуженно, учитывая, как он провёл гонку. Это впечатляет. Я не видел, чтобы кто-то приблизился к нему в плане техники. Он уверенно преодолел всю дистанцию, его план был безупречен. Что касается Клебо, его четвёртое место было ожидаемым. Перед гонкой говорили, что Вильям Порома доставит норвежцам хлопот, однако этого было недостаточно для борьбы за медали», — приводит слова Нортуга TV2.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.

Лыжный спорт,Вильям Порома,Йоханнес Хесфлот,
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