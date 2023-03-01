Нортуг: "Четвёртое место Клебо в разделке на ЧМ было ожидаемым"

«Крюгер стал чемпионом мира, и это заслуженно, учитывая, как он провёл гонку. Это впечатляет. Я не видел, чтобы кто-то приблизился к нему в плане техники. Он уверенно преодолел всю дистанцию, его план был безупречен. Что касается Клебо, его четвёртое место было ожидаемым. Перед гонкой говорили, что Вильям Порома доставит норвежцам хлопот, однако этого было недостаточно для борьбы за медали», — приводит слова Нортуга TV2.