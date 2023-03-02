Устюгов и Ступак примут участие в Югорском марафоне

Участие в X Югорском лыжном марафоне, который пройдет в начале апреля в Ханты-Мансийске, подтвердили олимпийские чемпионы Юлия Ступак , Сергей Устюгов , Евгений Дементьев и Александр Легков . Об этом в четверг сообщает пресс-служба организаторов соревнований "Юграмегаспорт" .

"Свое участие в Х Югорском лыжном марафоне подтвердили олимпийские чемпионы 2022 года в лыжных гонках Юлия Ступак и Сергей Устюгов, бронзовые призеры пекинской Олимпиады биатлонисты Эдуард Латыпов и Карим Халили, член сборной России по биатлону Даниил Серохвостов . Также по традиции в гонке примут участие олимпийские чемпионы в лыжных гонках Александр Легков и Евгений Дементьев", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в настоящее время заявку на участие подало более 1,5 тыс. человек из разных регионов России, а также гости из Казахстана. Планируется, что 7 апреля состоится гонка на 50 км классическим стилем, а 8 апреля - на 50 км свободным стилем.