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1 час назад

Финская лыжница Пийппо потеряла сознание во время передачи эстафеты на ЧМ-2023

Чемпионат.comиещё 2

Финская лыжница Эвелийна Пийппо почувствовала себя плохо во время женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), сообщает Ilta-Sanomat.

Финская лыжница Пийппо потеряла сознание на ЧМ-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время передачи эстафеты Кристе Пярмякоски 24-летняя спортсменка рухнула на снег. Пийппо несколько раз пыталась подняться, однако не смогла сделать этого самостоятельно. Позже медицинский персонал оказал помощь финской лыжнице и помог ей прийти в себя.

Сборная Финляндии заняла четвёртое место в женской эстафете на ЧМ-2023. Победу одержала национальная команда Норвегии.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.
  1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.
  2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунды.
  3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.
Лыжный спорт,Эмма Рибом,Фрида Карлссон,Майя Дальквист,Виктория Карль,
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