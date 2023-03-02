Финская лыжница Пийппо потеряла сознание на ЧМ-2023

Финская лыжница Эвелийна Пийппо почувствовала себя плохо во время женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), сообщает Ilta-Sanomat.

Во время передачи эстафеты Кристе Пярмякоски 24-летняя спортсменка рухнула на снег. Пийппо несколько раз пыталась подняться, однако не смогла сделать этого самостоятельно. Позже медицинский персонал оказал помощь финской лыжнице и помог ей прийти в себя.