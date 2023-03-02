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1 час назад

Большунов ответил посмеявшемуся над его победой на турнире в России Клебо

Lenta.ru

Российский лыжник Александр Большунов ответил посмеявшемуся над его победой на турнире «Чемпионские высоты» норвежцу Йоханнесу Клебо. Его слова приводит «Чемпионат».

Большунов ответил посмеявшемуся над его победой на турнире в России Клебо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен заявил, что понимает ответ соперника и адекватно оценивает ситуацию. Он обратил внимание на то, что результаты в скиатлоне и гонке на 15 километров на российском турнире в точности совпадали с результатами на чемпионате мира в словенской Планице.

«Отставание от второго места — пять и шесть секунд. Картинка как будто скопирована», — подчеркнул Большунов.

Йоханнес Клебо посмеялся над победой Большунова в Малиновке

Во время соревнований в Малиновке Большунов заявил, что настоящий чемпионат мира сейчас проходит именно в России, а не в Планице. В ответ Клебо сказал, что не считает турнир в России стоящим внимания. «Слышал, Большунов титул чемпиона мира защитил. Пусть думает, что хочет», — сыронизировал он.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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