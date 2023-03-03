Норвежский врач назвал процент страдающих астмой лыжников сборной

Норвежский врач Уве Феранген высказался о лыжниках сборной страны, страдающих астмой. Об этом сообщает VG.

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По его словам, из состава команды на чемпионат мира-2023 порядка 50-70 процентов спортсменов принимают специальные препараты от астмы.

«Это число практически не меняется уже несколько лет», — добавил специалист.

Феранген напомнил, что астма может протекать у людей по-разному.

«Спортсмены очень усердно тренируются и со временем сильно напрягают свою дыхательную систему. Таким образом, существуют разные типы астмы», — рассказал норвежец.

В июне прошлого года бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался об астме у норвежских лыжников.