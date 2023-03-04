Лыжницу Степанову унесли на носилках после гонки

Российская лыжница Вероника Степанова, представляющая Камчатский край, не смогла самостоятельно покинуть финишную зону после гонки на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, спортсменке стало плохо после финиша забега, она рухнула на снег. Врачи оказали Степановой медицинскую помощь, однако лыжница не смогла самостоятельно уйти из финишной зоны. Медики унесли спортсменку.

Степанова финишировала девятой в этой гонке. Победительницей масс-старта стала представительница Архангельской области Наталья Непряева. В тройку вошли Анастасия Кулешова и Анастасия Прокофьева.