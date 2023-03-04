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17 минут назад

Веронику Степанову унесли с финиша после гонки на 30 км на «Чемпионских высотах»

Чемпионат.com

Российская лыжница Вероника Степанова, представляющая Камчатский край, не смогла самостоятельно покинуть финишную зону после гонки на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах».

Лыжницу Степанову унесли на носилках после гонки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, спортсменке стало плохо после финиша забега, она рухнула на снег. Врачи оказали Степановой медицинскую помощь, однако лыжница не смогла самостоятельно уйти из финишной зоны. Медики унесли спортсменку.

Степанова финишировала девятой в этой гонке. Победительницей масс-старта стала представительница Архангельской области Наталья Непряева. В тройку вошли Анастасия Кулешова и Анастасия Прокофьева.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Анастасия Кулешова,Анастасия Прокофьева,
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