Норвегия уверенно выиграла медальный зачёт ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

Сегодня, 5 марта, завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице (Словения). Уверенную победу в медальном зачёте одержала сборная Норвегии, выигравшая 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых).

Второе место в рейтинге лучших команд мирового первенства заняли шведские спортсмены. На их счету 4 награды высшей пробы, 3 серебра и 5 бронзовых медалей. Третьей финишировала Германия. Отметим, что немцы уступили вторую строчку Швеции только по количеству золотых медалей (3 золота, 6 серебряных наград и 3 бронзы).