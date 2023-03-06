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54 минуты назад

Норвежский журналист раскритиковал организацию ЧМ-2023 в Планице

Чемпионат.comиещё 2

Норвежский журналист издания VG Лейф Вельхавен по возвращении с чемпионата мира по лыжным видам спорта написал разгромную статью об организации соревнований в Планице (Словения) под названием «Исчезнувшая вечеринка: здесь было немного, что можно перенять».

Норвежский журналист раскритиковал организацию ЧМ-2023 в Планице
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вельхавен был в Планице вместе с делегацией организаторов чемпионата мира -2025 из Тронхейма (Норвегия).

«Делегация из Тронхейма многое узнала о том, как не следует делать. К счастью, на следующем чемпионате мира возможна совсем другая лыжная вечеринка.

Возможно, у нас, журналистов, излишне негативные эмоции после полутора недель в пресс-центре, пропитанном вонью канализации. Но куда более важным, чем обоняние представителей СМИ, является то, что чемпионат мира в Планице так и не достиг вершины общественной привлекательности.

Сооружение на 15 тысяч мест пустовало, за исключением мужских прыжков с трамплина, и это связано не только с тем, что лыжные гонки привлекают лишь жителей севера Европы. Норвежские и шведские болельщики не приехали в Словению, как надеялись организаторы. Но если они хотели привлечь больше местных жителей, то было бы неплохо снизить цены и, что не менее важно, сделать более гибкую систему разделения билетов по разным категориям.

Большие расстояния до стадиона тоже не притягивали болельщиков. Вдобавок ко всему, в тот день, когда здесь действительно было много людей, на дорогах случился полный хаос», — написано в статье.

Лыжный спорт,
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