Норвежский журналист раскритиковал организацию ЧМ-2023 в Планице

Сооружение на 15 тысяч мест пустовало, за исключением мужских прыжков с трамплина, и это связано не только с тем, что лыжные гонки привлекают лишь жителей севера Европы. Норвежские и шведские болельщики не приехали в Словению, как надеялись организаторы. Но если они хотели привлечь больше местных жителей, то было бы неплохо снизить цены и, что не менее важно, сделать более гибкую систему разделения билетов по разным категориям.