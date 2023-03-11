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17 минут назад

Тренер Бородавко объяснил снятие Большунова с Казанского лыжного марафона

Газета.Ruиещё 1

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не примет участие в Казанском лыжном марафоне. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Тренер Бородавко объяснил снятие Большунова с Казанского лыжного марафона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас в плане не стояло участие Александра в марафоне. Оно было возможно, но все зависело от его самочувствия. Поэтому приняли решение, что в связи с не самым лучшим самочувствием он стартовать не будет», — сказал Бородавко.

Лыжный марафон состоится 11 марта в поселке Юдино. Большунов должен был участвовать в гонке на 50 метров.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что никому из членов национальной команды не подпишет разрешение о смене спортивного гражданства.

Лыжный спорт,Российские спортсменки,Юрий Бородавко,Йоханнес Клебо,Елена Вяльбе,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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