Тренер Бородавко объяснил снятие Большунова с Казанского лыжного марафона

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не примет участие в Казанском лыжном марафоне. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«У нас в плане не стояло участие Александра в марафоне. Оно было возможно, но все зависело от его самочувствия. Поэтому приняли решение, что в связи с не самым лучшим самочувствием он стартовать не будет», — сказал Бородавко.
Лыжный марафон состоится 11 марта в поселке Юдино. Большунов должен был участвовать в гонке на 50 метров.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.
В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что никому из членов национальной команды не подпишет разрешение о смене спортивного гражданства.