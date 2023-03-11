Елена Вяльбе дала старт лыжному марафону в Нижнем Новгороде

Ставший традиционным забег проведен в нижегородском лесопарке Щелоковский хутор. На стартовую линию марафона на дистанции в 50, 30 и 7,5 километров вышло около 400 спортсменов из Нижнего Новгорода, области, других городов России и ближнего зарубежья.
"Природа и Бог любят лыжников. Еще вчера был снег, завтра будет дождь, а сегодня светит солнце. Мне очень приятно находиться рядом с вами, желаю всем удачного старта. С праздником"! - так высказалась прославленная российская спортсменка Елена Вяльбе на церемонии торжественного открытия марафона.
Победителю на дистанции в 50 километров (мужчины) назначена награда в 100 тысяч рублей. Пришедшую на финиш первой спортсменку, пробежавшую 30 километров, ждет приз в 75 тысяч.
Лыжный марафон впервые был организован правительством региона и администрацией областного центра к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году и стал ежегодным.