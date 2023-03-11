Елена Вяльбе дала старт лыжному марафону в Нижнем Новгороде

"Природа и Бог любят лыжников. Еще вчера был снег, завтра будет дождь, а сегодня светит солнце. Мне очень приятно находиться рядом с вами, желаю всем удачного старта. С праздником"! - так высказалась прославленная российская спортсменка Елена Вяльбе на церемонии торжественного открытия марафона.