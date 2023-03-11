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1 час назад

Елена Вяльбе дала старт лыжному марафону в Нижнем Новгороде

Российская Газета

Ставший традиционным забег проведен в нижегородском лесопарке Щелоковский хутор. На стартовую линию марафона на дистанции в 50, 30 и 7,5 километров вышло около 400 спортсменов из Нижнего Новгорода, области, других городов России и ближнего зарубежья.

Елена Вяльбе дала старт лыжному марафону в Нижнем Новгороде
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Природа и Бог любят лыжников. Еще вчера был снег, завтра будет дождь, а сегодня светит солнце. Мне очень приятно находиться рядом с вами, желаю всем удачного старта. С праздником"! - так высказалась прославленная российская спортсменка Елена Вяльбе на церемонии торжественного открытия марафона.

Победителю на дистанции в 50 километров (мужчины) назначена награда в 100 тысяч рублей. Пришедшую на финиш первой спортсменку, пробежавшую 30 километров, ждет приз в 75 тысяч.

Лыжный марафон впервые был организован правительством региона и администрацией областного центра к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году и стал ежегодным.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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