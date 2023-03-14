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19 минут назад

Норвежцы Шистад и Клебо выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Драммене

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Норвежцы побеждают в отсутствие российских лыжников.

Шистад и Клебо выиграли спринтерские гонки на этапе КМ в Драммене
Фото: Championat.comChampionat.com

Норвежские лыжники Кристине Шистад и Йоханнес Клебо победили в спринтерских гонках классическим стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия).

Шистад выиграла женский спринт. В решающем забеге она преодолела дистанцию за 2 минуты 49,39 секунды. Второй пришла к финишу шведская лыжница Йонна Сундлинг, уступившая Шистад 1,22 секунды. Замкнула тройку лучших ещё одна представительница Норвегии Тириль Венг. Она проиграла лидеру 1,83 секунды.

Клебо победил в мужской спринтерской гонке. Его результат в финале – 2 минуты 31,68 секунды. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Эрик Вальнес, проигравший Клебо 1,79 секунды. Обладателем бронзы стал французский спортсмен Ришар Жув. Его отставание от победителя составило 2,13 секунды.

Российские лыжники пропускают нынешний международный сезон. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила атлетов из России и Беларуси от соревнований под своей эгидой.

Лыжный спорт,Эрик Вальнес,Йоханнес Клебо,
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