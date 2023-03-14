Шистад и Клебо выиграли спринтерские гонки на этапе КМ в Драммене

Норвежцы побеждают в отсутствие российских лыжников.

Фото: Championat.com Championat.com

Норвежские лыжники Кристине Шистад и Йоханнес Клебо победили в спринтерских гонках классическим стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия).

Шистад выиграла женский спринт. В решающем забеге она преодолела дистанцию за 2 минуты 49,39 секунды. Второй пришла к финишу шведская лыжница Йонна Сундлинг, уступившая Шистад 1,22 секунды. Замкнула тройку лучших ещё одна представительница Норвегии Тириль Венг. Она проиграла лидеру 1,83 секунды.

Клебо победил в мужской спринтерской гонке. Его результат в финале – 2 минуты 31,68 секунды. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Эрик Вальнес, проигравший Клебо 1,79 секунды. Обладателем бронзы стал французский спортсмен Ришар Жув. Его отставание от победителя составило 2,13 секунды.