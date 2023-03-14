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1 час назад

Большунов может пропустить чемпионат России

Спорт день за днемиещё 2

Участие Александра Большунова в чемпионате России по лыжным гонкам будет обсуждаться перед началом турнира. Об этом сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов может пропустить чемпионат России
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Александр только сегодня приступил к тренировкам, первый раз вышел на занятия. У него была небольшая простуда. Решение о его участии в отдельных гонках будет приниматься непосредственно перед турниром», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 17 по 26 марта.

В сентябре олимпийский чемпион Пекина-2022 Большунов снялся с летнего чемпионата России, который проходил в Тюмени, по состоянию здоровья.

На «Чемпионских высотах» Большунов завоевал 5 медалей: бронзу (спринт), золото (скиатлон, командный спринт, разделка, масс-старт). Лишь в одной дисциплине олимпийский чемпион остался без медали, заняв 6-е место в эстафете.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Александр Большунов,
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