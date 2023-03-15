Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Вчера, 14 марта, в Драммене (Норвегия) завершились соревнования в рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

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13-й этап. Фалун, Швеция

17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль. 18 марта – спринт, свободный стиль. 19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).

14-й этап. Таллин, Эстония

21 марта – спринт, свободный стиль.

15-й этап. Лахти, Финляндия

24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль. 25 марта – спринт, классический стиль. 26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.

Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Таблицу у женщин возглавляет норвежка Тириль Уднес Венг.