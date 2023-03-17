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29 минут назад

Большунов примет участие в чемпионате России по лыжным гонкам

ТАССиещё 3

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов примет участие в чемпионате России по лыжным гонкам
Фото: ТАССТАСС

"Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья. Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки", - сказал Бородавко.

Участие Большунова было под вопросом из-за перенесенной болезни.

Чемпионат России пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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