Большунов примет участие в чемпионате России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
"Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья. Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки", - сказал Бородавко.
Участие Большунова было под вопросом из-за перенесенной болезни.
Чемпионат России пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.