Кертту Нисканен выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) состоялась женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира сезона–2022/2023. Победительницей стала финская лыжница Кертту Нисканен, которая прошла дистанцию за 27.08,5.
Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап. 10 км, классический стиль. Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.08,5. 2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 15,9 секунды. 3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3 секунды.
Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.