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32 минуты назад

Финка Кертту Нисканен выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Фалуне

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В Фалуне (Швеция) состоялась женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира сезона–2022/2023. Победительницей стала финская лыжница Кертту Нисканен, которая прошла дистанцию за 27.08,5.

Кертту Нисканен выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Фалуне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап. 10 км, классический стиль. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.08,5. 2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 15,9 секунды. 3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3 секунды.

Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Лыжный спорт,Катарина Хенниг,
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