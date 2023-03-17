Кертту Нисканен выиграла гонку на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) состоялась женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира сезона–2022/2023. Победительницей стала финская лыжница Кертту Нисканен, которая прошла дистанцию за 27.08,5.