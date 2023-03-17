Клебо победил в гонке на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Швеции

Норвежцы продолжают доминировать.

Фото: «Чемпионат» «Чемпионат»

В Фалуне (Швеция) в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам мужчины соревновались в гонке классическим ходом. Спортсмены преодолели дистанцию в 10 км.

Лучший результат в гонке на 10 км у многократного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Спортсмен справился с дистанцией за 23 минуты 55,2 секунды.

Серебряная медаль ушла в актив ещё одного представителя Норвегии Мартина Лёвстрёма Нюэнгета (+10,7).

Третий результат с отставанием в 20,7 секунды показал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Четвёртое место занял Пол Голберг. Пятым стал Пертту Хювяринен.