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1 час назад

Клебо победил в гонке на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Швеции

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Норвежцы продолжают доминировать.

Клебо победил в гонке на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Швеции
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

В Фалуне (Швеция) в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам мужчины соревновались в гонке классическим ходом. Спортсмены преодолели дистанцию в 10 км.

Лучший результат в гонке на 10 км у многократного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Спортсмен справился с дистанцией за 23 минуты 55,2 секунды.

Серебряная медаль ушла в актив ещё одного представителя Норвегии Мартина Лёвстрёма Нюэнгета (+10,7).

Третий результат с отставанием в 20,7 секунды показал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Четвёртое место занял Пол Голберг. Пятым стал Пертту Хювяринен.

В настоящий момент россиянам не разрешают участвовать в международных лыжных соревнованиях из-за отстранения по решению FIS.

Лыжный спорт,Йоханнес Хесфлот,Пол Голберг,
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