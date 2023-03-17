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51 минуту назад

Вяльбе высказалась о готовности Ступак к чемпионату России по лыжным гонкам

Чемпионат.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о готовности олимпийской чемпионки Юлии Ступак к чемпионату России в Тюмени. Спортсменка пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за плохого самочувствия.

Вяльбе высказалась о готовности Ступак к чемпионату России по лыжным гонкам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Юлия готовилась к чемпионату России, надеюсь, что спринт пробежит и дальше будет выступать по максимуму. Сезон у неё получился очень рваный, поэтому тяжело прогнозировать её результаты», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта. Турнир откроют спринтерские гонки классическим стилем. Квалификационные забеги женщин начнутся завтра, 18 марта, в 9:00 по московскому времени. Старт четвертьфиналов – в 11:00.

Лыжный спорт,Юлия Ступак,Елена Вяльбе,
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