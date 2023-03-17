Вяльбе высказалась о готовности Ступак к чемпионату России по лыжным гонкам

«Юлия готовилась к чемпионату России, надеюсь, что спринт пробежит и дальше будет выступать по максимуму. Сезон у неё получился очень рваный, поэтому тяжело прогнозировать её результаты», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».