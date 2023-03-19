Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов победил в скиатлоне на 30 км на Альфа Банк чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Устюгов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 0,2 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов (+5,3 секунды), который упал на последнем круге. Третьим стал Иван Якимушкин (+29,3).