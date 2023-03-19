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2 часа назад

Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате России, Устюгов с падением стал вторым

Матч ТВиещё 23

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов победил в скиатлоне на 30 км на Альфа Банк чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Устюгов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 0,2 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов (+5,3 секунды), который упал на последнем круге. Третьим стал Иван Якимушкин (+29,3).

Ранее Устюгов победил в спринте в рамках этих соревнований.«Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
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