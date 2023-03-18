Клебо: шведские лыжники должны поскорее начать понимать что-то в тактике

«Шведы могут благодарить только себя. В спринте в Драммене после квалификации они следили за тем, какой забег выберу я. Вальнес тоже выбрал первый забег. Они должны поскорее начать что-то понимать в тактике. Шведы бегут слишком медленно. Это проблема, из-за которой они не успевают за нами», — приводит слова Клебо TV2.