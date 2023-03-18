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21 минуту назад

Клебо: шведские лыжники должны поскорее начать понимать что-то в тактике

Чемпионат.com

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо высказался о проблемах шведских лыжников в нынешнем сезоне.

Клебо: шведские лыжники должны поскорее начать понимать что-то в тактике
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Шведы могут благодарить только себя. В спринте в Драммене после квалификации они следили за тем, какой забег выберу я. Вальнес тоже выбрал первый забег. Они должны поскорее начать что-то понимать в тактике. Шведы бегут слишком медленно. Это проблема, из-за которой они не успевают за нами», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, сегодня, 18 марта, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Фалуне (Швеция) состоятся спринтерские соревнования у мужчин и женщин. Начало мужской спринтерской квалификации на этапе турнира запланировано на 13:23 мск.

Лыжный спорт,Йоханнес Хесфлот,
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