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30 минут назад

Норвежский журналист: по таким, как Большунов, никто не скучает

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Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на слова Александра Большунова. Ранее трёхкратный олимпийский чемпион из России заявил, что доминирование норвежских лыжников грустно для мирового спорта, скандинавы соревнуются сами с собой.

«Большунов больше ничего сказать не может, я не удивлён его комментарием. Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Поэтому по русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без россиян», — цитирует Сальтведта Sport24.

Ранее Александр Большунов признался, что не готов к этапу чемпионата России в Тюмени. Также именитый спортсмен признался, что не против попробовать себя в биатлоне.

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