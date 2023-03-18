Норвежский журналист: по таким, как Большунов, никто не скучает

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на слова Александра Большунова. Ранее трёхкратный олимпийский чемпион из России заявил, что доминирование норвежских лыжников грустно для мирового спорта, скандинавы соревнуются сами с собой.
«Большунов больше ничего сказать не может, я не удивлён его комментарием. Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Поэтому по русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без россиян», — цитирует Сальтведта Sport24.
Ранее Александр Большунов признался, что не готов к этапу чемпионата России в Тюмени. Также именитый спортсмен признался, что не против попробовать себя в биатлоне.