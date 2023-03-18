Норвежский журналист: по таким, как Большунов, никто не скучает

«Большунов больше ничего сказать не может, я не удивлён его комментарием. Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Поэтому по русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без россиян», — цитирует Сальтведта Sport24.