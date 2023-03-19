Зрители оценили гонку молодых отцов!
Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин приняли участие в небольшом забеге с детскими колясками. Это произошло после мужского скиатлона на чемпионате России – 2023 в Тюмени.
Напомним, победителем скиатлона стал Большунов. Вторым финишировал Сергей Устюгов. Иван Якимушкин замкнул тройку лучших.
Сразу после гонки Большунов и Якимушкин решили порадовать собравшуюся публику забегом с детскими колясками.
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов впервые стал отцом в 2022 году. Супруга спортсмена Анна Жеребятьева 27 августа родила дочь.
Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне Иван Якимушкин и его супруга Ольга Кучерук впервые стали родителями в этом году. В январе у пары родился сын.