Зрители оценили гонку молодых отцов!

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин приняли участие в небольшом забеге с детскими колясками. Это произошло после мужского скиатлона на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

Напомним, победителем скиатлона стал Большунов. Вторым финишировал Сергей Устюгов. Иван Якимушкин замкнул тройку лучших.

Сразу после гонки Большунов и Якимушкин решили порадовать собравшуюся публику забегом с детскими колясками.

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов впервые стал отцом в 2022 году. Супруга спортсмена Анна Жеребятьева 27 августа родила дочь.