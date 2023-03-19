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54 минуты назад

Большунов и Якимушкин устроили забег с детскими колясками на ЧР по лыжным гонкам (ВИДЕО)

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Зрители оценили гонку молодых отцов!

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин приняли участие в небольшом забеге с детскими колясками. Это произошло после мужского скиатлона на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

Напомним, победителем скиатлона стал Большунов. Вторым финишировал Сергей Устюгов. Иван Якимушкин замкнул тройку лучших.

Сразу после гонки Большунов и Якимушкин решили порадовать собравшуюся публику забегом с детскими колясками.

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов впервые стал отцом в 2022 году. Супруга спортсмена Анна Жеребятьева 27 августа родила дочь.

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне Иван Якимушкин и его супруга Ольга Кучерук впервые стали родителями в этом году. В январе у пары родился сын.

Лыжный спорт,Видео,Анна Жеребятьева,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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