Большунов стал 16-кратным чемпионом России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем коньковой «разделки» на 15 км в рамках чемпионата России в Тюмени.
Спортсмен прибыл к финишу первым, преодолев дистанцию за 34 минуты 51,1 секунду.
Второе место по итогам гонки занял Антон Тимашов, отстав на 12,8 секунды.
Бронзовую награду завоевал Алексей Червоткин, который проиграл Большунову 27,9 секунды.
В топ-10 попали также Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Савелий Коростелев, Павел Соловьев, Егор Митрошин и Сергей Устюгов.
Для Александра Большунова эта победа стала 16-й на чемпионатах страны.