Одним из условий допуска россиян к соревнованиям Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвала осуждение спортсменами спецоперации на Украине, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Об этом пишут РИА Новости.
По ее словам, недавно глава FIS Йохан Элиаш разговаривал с генеральным секретарем ФЛГР и обозначил свою позицию тем, что российских спортсменов необходимо возвращать в международный спорт. Есть виды, где международные федерации теряют зрителей, так как в состязаниях не участвуют россияне. Однако в ФЛГР подчеркнули, что с теми условиями, что они предлагают, никто не согласится.
«Помимо того, что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак», - добавила Вяльбе.
Напомним, после начала СВО FIS отстранила российских, а также белорусских спортсменов от состязаний. На новый сезон отстранение было продлено в октябре 2022 года.