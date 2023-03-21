По ее словам, недавно глава FIS Йохан Элиаш разговаривал с генеральным секретарем ФЛГР и обозначил свою позицию тем, что российских спортсменов необходимо возвращать в международный спорт. Есть виды, где международные федерации теряют зрителей, так как в состязаниях не участвуют россияне. Однако в ФЛГР подчеркнули, что с теми условиями, что они предлагают, никто не согласится.