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43 минуты назад

Вяльбе: следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади

Газета.Ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах изначально ошибся, отстранив россиян от участия в Паралимпийских играх.

Вяльбе: следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой. Если бы этого не произошло, то и сейчас могла бы быть другая ситуация.

США бомбили Югославию — что, кто-то сказал, что они не поедут на Игры? Мы спасаем своих людей и страну, у которой следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади. Игра в одни ворота всегда заканчивается плохо», — передает слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Елена Вяльбе,Томас Бах,Александр Большунов,НАТО,
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