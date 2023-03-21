Вяльбе: следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади

«Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой. Если бы этого не произошло, то и сейчас могла бы быть другая ситуация.



США бомбили Югославию — что, кто-то сказал, что они не поедут на Игры? Мы спасаем своих людей и страну, у которой следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади. Игра в одни ворота всегда заканчивается плохо», — передает слова Вяльбе РИА Новости.