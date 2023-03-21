Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2022/2023. Это стало очевидно после того, как в заявке на сегодняшний коньковый спринт на этапе Кубка мира в Таллине не оказалось занимающего второе место в общем зачёте Кубка мира норвежца Пола Голберга .

Лыжников сборной Норвегии перед гонкой в Таллине разделяло 309 очков (у Клебо — 2370, у Голберга — 2061). В розыгрыше в трёх оставшихся гонках Кубка мира оставалось 360 очков, однако 115 из них будут как раз разыграны в Таллине. Даже если бы сегодня на старт спринта не вышли оба норвежских лыжника, то в последних гонках заключительного этапа в Лахти Голберг смог бы набрать максимум 245 очков (115 за спринт и 130 за масс-старт), что меньше 309 баллов, которые он уступает Клебо в борьбе за почётный трофей.