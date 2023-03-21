Маркус Крамер оценил Кубок мира по лыжным гонкам без участия россиян

«Насколько предсказуемым получился сезон на Кубке мира без русских? Я счастлив третьему месту Пеллегрино в общем зачёте Кубка мира. Конечно, без россиян норвежцы, как и ожидалось, по-настоящему доминировали», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.