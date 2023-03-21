Маркус Крамер: Сергей Устюгов смог бы обыграть Йоханнеса Клебо в спринте

«Удалось ли посмотреть скиатлон на чемпионате России и лучшая ли это гонка сезона для Устюгова? У меня нет возможности смотреть гонки в прямом эфире, но я слежу за ними по онлайн-статистике. Конечно, это была одна из лучших гонок Серге