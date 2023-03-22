Тимашов и Горбунов стали победителями квалификации командного спринта на чемпионате России

В Тюмени прошла квалификация мужского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победителями квалификации стали представители первой команды Республики Татарстан Антон Тимашов и Иван Горбунов.

Напомним, в финал соревнования прошли 15 команд по сумме времени двух участников. Финальный забег командного спринта у мужчин начнётся в 11:00 мск.