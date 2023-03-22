Большунов рассказал, что для для него важнее побед

«Что в индивидуальной гонке, что в cкиатлоне, когда финишировал, в голове была мыcль: «Вот, Ева cмотрит, надо бежать быcтрее, надо cтаратьcя еще больше!» (cмеетcя) Гонка прошла, я пришел в комнату, а там меня ждет маленькое чудо.



Все эмоции, вся радость вот в этом. Старт прошел, я выиграл, но самое интересное будет, когда приду в номер», — приводит слова Большунова РИА Новости.