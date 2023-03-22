Большунов рассказал, что для для него важнее побед

Российский лыжник Александр Большунов признался, что общение с дочерью приносит ему больше радости, чем победы на чемпионате России по лыжным гонкам.
В семье спортсмена, женившегося на лыжнице Анне Жеребятьевой, растет дочь Ева, родившаяся в августе 2022 года.
«Что в индивидуальной гонке, что в cкиатлоне, когда финишировал, в голове была мыcль: «Вот, Ева cмотрит, надо бежать быcтрее, надо cтаратьcя еще больше!» (cмеетcя) Гонка прошла, я пришел в комнату, а там меня ждет маленькое чудо.
Все эмоции, вся радость вот в этом. Старт прошел, я выиграл, но самое интересное будет, когда приду в номер», — приводит слова Большунова РИА Новости.
На чемпионате страны, который проходит в Тюмени, 26-летний лыжник завоевал золотые награды в скиатлоне и гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем, а также стал третьим в спринте. Соревнования завершатся 26 марта.
Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции.