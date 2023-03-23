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1 час назад

Большунов и Непряева пропустят эстафеты на чемпионате России

Спорт день за днем

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, кто пропустит эстафеты на чемпионате России в Тюмени.

Большунов и Непряева пропустят эстафеты на чемпионате России
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Наташа Непряева точно не побежит эстафету. Саша Терентьев тоже заболел, а Большунов уже готовится к 50 км. Сборную Архангельска в привычном составе мы не увидим», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Эстафеты у мужчин и женщин пройдут в пятницу, 24 марта. Чемпионат России завершится в воскресенье, 26 марта.

Непряева выиграла две первых женских гонки чемпионата России: спринт классикой и скиатлон. На сегодняшнюю разделку она выйти не смогла. На национальном первенстве прошлого года Наталья завоевала золотую медаль, которая стала третьей в ее карьере, выиграв гонку на дистанции 10 км классическим стилем.

Большунов выиграл четыре медали на чемпионате России этого года. Он стал третьим в спринте, а также стал победителем в скиатлоне, гонке на 15 км с раздельным стартом и командном спринте. Всего на чемпионатах России Александр завоевал 23 медали (17 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовых).

Терентьев вместе с Большуновым выиграл командный спринт, а также стал вторым в индивидуальном спринте.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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