Большунов и Непряева пропустят эстафеты на чемпионате России

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, кто пропустит эстафеты на чемпионате России в Тюмени.

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«Наташа Непряева точно не побежит эстафету. Саша Терентьев тоже заболел, а Большунов уже готовится к 50 км. Сборную Архангельска в привычном составе мы не увидим», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Эстафеты у мужчин и женщин пройдут в пятницу, 24 марта. Чемпионат России завершится в воскресенье, 26 марта.

Непряева выиграла две первых женских гонки чемпионата России: спринт классикой и скиатлон. На сегодняшнюю разделку она выйти не смогла. На национальном первенстве прошлого года Наталья завоевала золотую медаль, которая стала третьей в ее карьере, выиграв гонку на дистанции 10 км классическим стилем.

Большунов выиграл четыре медали на чемпионате России этого года. Он стал третьим в спринте, а также стал победителем в скиатлоне, гонке на 15 км с раздельным стартом и командном спринте. Всего на чемпионатах России Александр завоевал 23 медали (17 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовых).