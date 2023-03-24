Команда Тюменской области завоевала золото в мужской эстафете на чемпионате России — 2023

На стадионе «Жемчужина Сибири» в Тюмени прошла мужская эстафетная гонка на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Победу на дистанции 4х10 км одержала сборная Тюменской области. В составе этой команды выступали Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Второе место с отставанием в 13,3 секунды заняла первая команда Республики Татарстан. Бронза досталась первой сборной Республики Коми, уступившей победителю 24,1 секунды.
Чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам. Мужчины. Эстафета, 4х10 км:
Стоит отметить, что несколькими часами ранее победу в женской эстафете также одержала сборная Тюменской области.
Стоит отметить, что несколькими часами ранее победу в женской эстафете также одержала сборная Тюменской области.