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1 час назад

Мальцев, Белов, Спицов и Якимушкин — чемпионы России по лыжным гонкам в эстафете

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На стадионе «Жемчужина Сибири» в Тюмени прошла мужская эстафетная гонка на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Победу на дистанции 4х10 км одержала сборная Тюменской области. В составе этой команды выступали Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Команда Тюменской области завоевала золото в мужской эстафете на чемпионате России — 2023
Фото: BetassistBetassist

Второе место с отставанием в 13,3 секунды заняла первая команда Республики Татарстан. Бронза досталась первой сборной Республики Коми, уступившей победителю 24,1 секунды.

Чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам. Мужчины. Эстафета, 4х10 км:

  1. Тюменская область (Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин) — 1:48.13,4;
  2. Республика Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов) — 51,7;
  3. Республика Коми — 1 (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко и Евгений Семяшкин) — +1.58,1.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее победу в женской эстафете также одержала сборная Тюменской области.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее победу в женской эстафете также одержала сборная Тюменской области.

Лыжный спорт,Антон Тимашов,Алексей Виценко,Денис Спицов,Иван Горбунов,Илья Семиков,Ермил Вокуев,Андрей Ларьков,Артем Мальцев,Евгений Белов,
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