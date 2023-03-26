Клебо завоевал золото в масс-старте на 20 км классикой на этапе КМ в Лахти

В Лахти (Финляндия) завершился мужской масс-старт на 20 км классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Спортсмен прошёл дистанцию за 44.13,0. Второе место занял ещё один норвежский лыжник Пол Голберг, отставший от лидера на 5,4 секунды. Тройку замкнул швед Вильям Порома.

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1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 44.13,0. 2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 5,4 секунды. 3. Вильям Порома (Швеция) +6,0.