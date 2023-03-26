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37 минут назад

Йоханнес Клебо завоевал золото в масс-старте на 20 км классикой на этапе КМ в Лахти

Чемпионат.comиещё 11

В Лахти (Финляндия) завершился мужской масс-старт на 20 км классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Клебо завоевал золото в масс-старте на 20 км классикой на этапе КМ в Лахти
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спортсмен прошёл дистанцию за 44.13,0. Второе место занял ещё один норвежский лыжник Пол Голберг, отставший от лидера на 5,4 секунды. Тройку замкнул швед Вильям Порома.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 44.13,0. 2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 5,4 секунды. 3. Вильям Порома (Швеция) +6,0.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

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