Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км на ЧР

Сергей Устюгов завоевал золото в масс старте на 50 км классическим стилем на Альфа Банк чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Устюгов, захвативший лидерство в первой половине гонки, показал время 2 часа 14 минут 16,0 секунды. Для 30 летнего спортсмена это вторая победа на турнире, ранее он стал лучшим в спринте.

Вторым стал Алексей Червоткин, уступивший победителю 1 минуту 21,5 секунды. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+2.42,0) занял третье место.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТЮМЕНЬ

МУЖЧИНЫ. МАСС СТАРТ, 50 КМ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0

2. Алексей Червоткин — + 1.21,5

3. Александр Большунов — +2.42,0.