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54 минуты назад

Сергей Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км на чемпионате России

Матч ТВиещё 4

Сергей Устюгов завоевал золото в масс старте на 50 км классическим стилем на Альфа Банк чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км на ЧР
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

Устюгов, захвативший лидерство в первой половине гонки, показал время 2 часа 14 минут 16,0 секунды. Для 30 летнего спортсмена это вторая победа на турнире, ранее он стал лучшим в спринте.

Вторым стал Алексей Червоткин, уступивший победителю 1 минуту 21,5 секунды. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+2.42,0) занял третье место.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТЮМЕНЬ

МУЖЧИНЫ. МАСС СТАРТ, 50 КМ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0

2. Алексей Червоткин — + 1.21,5

3. Александр Большунов — +2.42,0.

«Матч ТВ» покажет финальный этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет в Кировске 7–9 апреля.

Лыжный спорт,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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