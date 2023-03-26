Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км на ЧР

Сергей Устюгов завоевал золото в масс старте на 50 км классическим стилем на Альфа Банк чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Устюгов, захвативший лидерство в первой половине гонки, показал время 2 часа 14 минут 16,0 секунды. Для 30 летнего спортсмена это вторая победа на турнире, ранее он стал лучшим в спринте.
Вторым стал Алексей Червоткин, уступивший победителю 1 минуту 21,5 секунды. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+2.42,0) занял третье место.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТЮМЕНЬ
МУЖЧИНЫ. МАСС СТАРТ, 50 КМ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0
2. Алексей Червоткин — + 1.21,5
3. Александр Большунов — +2.42,0.
«Матч ТВ» покажет финальный этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет в Кировске 7–9 апреля.