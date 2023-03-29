Ступак объявила об уходе от тренера Бородавко

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Ступак в своих соцсетях официально объявила о переходе в тренерскую группу Егора Сорина.
28 летняя лыжница ранее тренировалась в группе Юрия Бородавко.
— Всем привет. Так как у нас любят «хот ньюс» и мусолят их до дыр, я решила сделать объявление. Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина. Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку. Больше мусолить эту тему мне не хочется. Так же как и тему о решении МОК, — написала Ступак.
МОК во вторник рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских спортсменов, не поддерживавших СВО, к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе. Эти рекомендации не распространяются на командные виды спорта.
Прямые трансляции соревнований по лыжным гонкам смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.