Норвежская лыжница-чемпионка пожалела российских спортсменов

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе. Ее слова приводит Expressen.

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Спортсменка назвала совершенно неправильными рекомендации МОК, подчеркнув, что при этом ей жаль действующих российских лыжников.

«Это выходит за рамки их ответственности. Я ничего не имею против них», — заявила она.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.