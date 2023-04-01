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1 час назад

Норвежская лыжница-чемпионка пожалела российских спортсменов

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе. Ее слова приводит Expressen.

Норвежская лыжница-чемпионка пожалела российских спортсменов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спортсменка назвала совершенно неправильными рекомендации МОК, подчеркнув, что при этом ей жаль действующих российских лыжников.

«Это выходит за рамки их ответственности. Я ничего не имею против них», — заявила она.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Как Россию исключили из спорта

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, российским лыжниками было отказано в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023.

Лыжный спорт,Тереза Йохауг,СБОРНАЯ РОССИИ,
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