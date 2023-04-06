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49 минут назад

Фристайлистка Доброва: моему парню разбили бровь, я пыталась за него заступиться

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Спортсменке разбили голову.

Доброва прокомментировала инцидент с избиением в сочинском отеле
Фото: соцсетисоцсети

Российская фристайлистка Мария Доброва прокомментировала скандальный инцидент с избиением в сочинском отеле. Девушке разбили голову бутылкой.

«В действительности всё было не так, как пишут люди. Инцидент произошёл возле гостиницы, и Артём Набиулин на самом деле является моим парнем. Но дальше история была перевёрнута.

Артём подрался с другим молодым человеком. Моему парню разбили бровь, повалили и стали пинать ногами. Я пыталась за него заступиться. Затем женщина этого мужчины ударила меня бутылкой пива, у меня была кровь. Потом подошла охрана и эти люди сбежали. Они были пьяными и в неадекватном состоянии», — цитирует Доброву «Фонтанка».

Доброва заняла пятое место на этапе Кубка мира в Швейцарии в 2020 году. На чемпионатах России она неоднократно брала медали.

Лыжный спорт,Мария Доброва,
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