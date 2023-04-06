Доброва прокомментировала инцидент с избиением в сочинском отеле

«В действительности всё было не так, как пишут люди. Инцидент произошёл возле гостиницы, и Артём Набиулин на самом деле является моим парнем. Но дальше история была перевёрнута.



Артём подрался с другим молодым человеком. Моему парню разбили бровь, повалили и стали пинать ногами. Я пыталась за него заступиться. Затем женщина этого мужчины ударила меня бутылкой пива, у меня была кровь. Потом подошла охрана и эти люди сбежали. Они были пьяными и в неадекватном состоянии», — цитирует Доброву «Фонтанка».