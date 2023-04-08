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1 час назад

Российская лыжница Степанова назвала плюс от критики в социальных сетях

Газета.Ruиещё 1

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением о критике в свой адрес в социальных сетях. Ее слова передает "Матч ТВ".

Российская лыжница Степанова назвала плюс от критики в социальных сетях
Фото: Aaron Favila/APAaron Favila/AP

"Комментарии я не читаю, мне присылают короткую выжимку. Все равно нужно понимать, в каком направлении я движусь. Хейтеры, они как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда что то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте! Значит, меня все еще помнят, где то любят. Главное, чтобы фамилию не перепутали", — цитирует спортсменку "Матч ТВ".

Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она стала самой молодой чемпионкой Игр в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Напомним, на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее американский фигурист Адам Риппон заявил, что россияне не должны тренироваться на родине для возвращения на международные турниры.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Адам Риппон,СБОРНАЯ РОССИИ,
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