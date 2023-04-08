Российская лыжница Степанова назвала плюс от критики в социальных сетях

"Комментарии я не читаю, мне присылают короткую выжимку. Все равно нужно понимать, в каком направлении я движусь. Хейтеры, они как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда что то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте! Значит, меня все еще помнят, где то любят. Главное, чтобы фамилию не перепутали", — цитирует спортсменку "Матч ТВ".