Непряева и Прокофьева выиграли гонку на 10 км классическим стилем в Кировске

В Кировске завершилась женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победительницами гонки стали Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева, показавшие одинаковое время на финише.