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22 минуты назад

Непряева и Прокофьева выиграли гонку на 10 км классическим стилем на этапе КР в Кировске

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В Кировске завершилась женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победительницами гонки стали Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева, показавшие одинаковое время на финише.

Непряева и Прокофьева выиграли гонку на 10 км классическим стилем в Кировске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тройку замкнула представительница Пермского края Мария Истомина, уступившая лидерам 31,4 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России, Восьмой этап, Кировск. Индивидуальная гонка, 10 км, классический стиль. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 29.58,8. 1. Анастасия Прокофьева (Москва) — 29.58,8. 3. Мария Истомина (Пермский край) +31,4.

Сегодня, 7 апреля, состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км. Начало забега — в 12:30 мск.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Мария Истомина,Анастасия Прокофьева,
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