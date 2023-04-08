Большунов выиграл спринт свободным стилем в финале Кубка России в Кировске

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем спринта свободным стилем в рамках финала Кубка России в Кировске.
В финале Большунов преодолел дистанцию в 1,4 км с результатом 2 минуты 51,15 секунды. Вторым стал Андрей Краснов (+3,09), третье место у Глеба Ретивых (+3,35).
В финальном заезде было два падения — у Савелия Коростелева и Дениса Филимонова.
Телеканал «Матч ТВ», а также сайты sportbox.ru и matchtv.ru ведут прямые трансляции финала Кубка России по лыжным гонкам.
Кубок России 2022/23 по лыжным гонкам. Финальный этап. КировскМужчины. Спринт, свободный стиль
1. Александр Большунов — 2.51,15;2. Андрей Краснов — +3,09;3. Глеба Ретивых — +3,35;4. Павел Соловьев — +4,99;5. Савелий Коростелев — +28,43;6. Денис Филимонов — +1.06,44.