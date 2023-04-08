Большунов выиграл спринт свободным стилем в финале Кубка России в Кировске

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем спринта свободным стилем в рамках финала Кубка России в Кировске.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В финале Большунов преодолел дистанцию в 1,4 км с результатом 2 минуты 51,15 секунды. Вторым стал Андрей Краснов (+3,09), третье место у Глеба Ретивых (+3,35).

В финальном заезде было два падения — у Савелия Коростелева и Дениса Филимонова.

Телеканал «Матч ТВ», а также сайты sportbox.ru и matchtv.ru ведут прямые трансляции финала Кубка России по лыжным гонкам.

Кубок России 2022/23 по лыжным гонкам. Финальный этап. КировскМужчины. Спринт, свободный стиль