Cборная России по лыжным гонкам будет тренироваться в Алуште во время сбора в Крыму

«Наверное, это будет в Алуште. Там база национальных сборных, федеральный центр. Плюс там чуть повыше относительно моря – заниматься будет лучше. Сейчас там тренируется сборная России по стрельбе из лука, готовятся к турниру. Они ездят туда уже третий-четвёртый год. Им там нравится. Видимо, теперь и лыжники впервые приедут. Кто ещё приезжал раньше, помимо лучников? Были борцы, молодёжная команда регбистов.



Обеспечена ли безопасность спортсменов? Конечно, мы читаем новости, как работает наша ПВО по беспилотникам. Но в целом всё тихо, всё нормально. Поезда ходят, всё работает», — приводит слова Ветохи «РБ Спорт».