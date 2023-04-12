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45 минут назад

Александр Большунов подарил космонавту Ивану Вагнеру две шапки

Матч ТВ

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов передал космонавту Ивану Вагнеру подарок и пожелал ему здоровья в эфире «Матч ТВ».

Чемпион по лыжным гонкам Большунов подарил космонавту Вагнеру две шапки
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Подарок приурочен ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

— Для нас очень важно, когда нас поддерживают, переживают за нас. И хочется пожелать тебе здоровья, чтобы у нас и у всех было всё хорошо. И такой небольшой подарок, который мы достали. Две шапки. Одна, можно сказать, разминочная, просто можно ходить, а вторая для полетов, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ», обратившись к Вагнеру.

По словам корреспондента «Матч ТВ» Андрея Романова, Большунов передал Вагнеру пожелания, чтобы тот реализовал свои мечты, как когда то это сделал сам Александр, став олимпийским чемпионом.

Лыжный спорт,Иван Вагнер,Александр Большунов,Андрей Романов,
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