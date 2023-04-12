Чемпион по лыжным гонкам Большунов подарил космонавту Вагнеру две шапки

— Для нас очень важно, когда нас поддерживают, переживают за нас. И хочется пожелать тебе здоровья, чтобы у нас и у всех было всё хорошо. И такой небольшой подарок, который мы достали. Две шапки. Одна, можно сказать, разминочная, просто можно ходить, а вторая для полетов, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ», обратившись к Вагнеру.