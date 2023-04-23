Клебо отказался выступать за сборную Норвегии

«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Да, теперь им не придется платить и за моё пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора», — приводит слова Клебо VG.