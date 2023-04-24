Мужская и женская сборные Норвегии объявили составы на предсезонную подготовку

Мужская и женская сборные Норвегии по лыжным гонкам объявили свои составы на централизованную подготовку к сезону-2023/24. Ранее о подготовке вне расположения норвежской национальной команды заявил пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо .

Напомним, ранее стало известно, что Норвежская лыжная ассоциация была вынуждена сократить состав сборной после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором, компанией Norengros. Состав мужской команды был сокращён с 13 до 10 лыжников.