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Умер бывший глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев

Почетный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) и бывший глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев умер на 82-м году жизни. Об этом ТАСС в понедельник сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Умер бывший глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев
© РИА Новости

"Да, вчера вечером скончался. Причину не знаю. Сообщила дочь", - сказала Вяльбе.

Акентьев семь раз становился чемпионом СССР, пять раз завоевывал серебряные медали и один раз - бронзовую. В 1967 году он стал победителем Холменколленских игр. Акентьев принимал участие в Олимпийских играх 1968 года во французском Гренобле. В эстафете 4 x 10 км в составе сборной СССР он занял четвертое место. В индивидуальных дисциплинах лыжник не поднимался выше десятой позиции.

После завершения профессиональной карьеры Акентьев был главным тренером сборных СССР и России по лыжным гонкам. В 1979 году он был избран вице-президентом FIS, покинув эту должность спустя 26 лет. В 2006 году Акентьев стал почетным вице-президентом организации. С 1996 по 2004 год он занимал пост президента ФЛГР.

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