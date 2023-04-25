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Сборная Норвегии по лыжным гонкам потеряла крупнейшего спонсора

Компания Norengros, один из крупнейших спонсоров сборной Норвегии по лыжным гонкам, объявила о прекращении сотрудничества с национальной сборной по истечении сезона. Об этом сообщает VG.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам потеряла крупнейшего спонсора
© РИА Новости

19 апреля появилась информация, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии планирует сократить количество лыжников сборной в следующем сезоне из-за сложной финансовой ситуации в организации.

Титулованный норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что отказывается от места в составе национальной команды, чтобы у федерации появилась возможность потратить деньги на других спортсменов.

Спонсорское соглашение существовало более 20 лет. По словам представителей Norengros, прекращение сотрудничества было оговорено еще в марте и не связано с уходом из команды Клебо.

Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка мира, трехкратным победителем многодневки Тур де Ски. Норвежец является рекордсменом среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта.

Ранее в сборной Норвегии отреагировали на решение Клебо выйти из состава национальной команды.

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